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Глава МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары по РФ

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Фото: ТАСС/AP
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Украину нужно поблагодарить за желание наносить удары по российской территории. Об этом 11 июля заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь российской территории. А мы говорим «нет», не сейчас, вместо этого мы должны сказать «спасибо», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По мнению литовского министра, благодаря подобным действиям Киев якобы сможет справится с эскалацией конфликта, уточнила «Газета.Ru».

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Накануне, 11 июля, газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России.

Тогда же глава Белого дома заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ вблизи границы американским оружием является краткосрочным, и в дальнейшем в снятии ограничений нет нужды.

Еще в мае генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Украине оружия, допустив возможность ударов по территории РФ. При этом он заявил о необходимости избежать эскалации.

В том же месяце глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Украина имеет право на такие удары, если это делается «соразмерно». Еще такую возможность поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, тогда как против нее высказались канцлер Германии Олаф Шольц и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, а также представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Однако позже представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайн сообщил, что власти ФРГ одобрили применение своего оружия Украиной для ударов по позициям российской армии в Харьковской области.

Тогда же президент РФ Владимир Путин призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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