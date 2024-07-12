На Украине внесли Владимира Машкова в список угрожающих нацбезопасности лиц
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народного артиста России Владимира Машкова в список создающих угрозу нацбезопасности страны лиц. Об этом 12 июля сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В Киеве связали это с поддержкой Машковым специальной военной операции и его участием в фильмах и телепередачах на российском телевидении.
Помимо него в список по тем же причинам были включены актеры Наталия Антонова, Сергей Векслер, Антон Батырев, Виталий Гогунский и Алена Яковлева.
Ранее, 21 июня, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Гогунского, который известен по роли Кузи в российском сериале «Универ». Ему вменяют поддержку действий России и инкриминируют три статьи.
До этого, в декабре 2023 года, Киев внес в список угрожающих национальной безопасности лиц российского автора и исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова). Кроме того, в перечень тогда попал актер Алексей Кравченко, известный своими ролями в сериале «Бригада» и в фильмах «9 рота» и «Солнцепек».