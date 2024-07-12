Строительство новой школы на 1280 мест в Красноярске начнется осенью
В Красноярске определили подрядчика на строительство новой школы в микрорайоне Мичуринский. Об этом мэр города Владислав Логинов сообщает в своем Telegram-канале в пятницу, 12 июля.
«Приступить к работам он должен с сентября, а достроить школу в начале 2027 года. Подготовительные работы на площадке уже сделаны, вынесены инженерные сети», — сообщил мэр, отметив, что на подготовку заключался отдельный договор.
Новая школа в Мичуринском рассчитана на 1280 учащихся. Подрядчику предстоит оборудовать современные классы, благоустроить прилегающую территорию и особое внимание уделить безопасности учеников, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
По словам Логинова, в ближайшие годы на территории города появятся шесть новых общеобразовательных учреждений. Так, в конце прошлого года проект новой школы в микрорайоне Тихие Зори получил положительное заключение государственной экспертизы.