Готовность нового спорткомплекса в Красноярском крае достигла 70%
В селе Казачинское Красноярского края строительная готовность нового спорткомплекса достигла 70%. Об этом региональное министерство спорта сообщает в пятницу, 12 июля.
Проект спортивного комплекса предусматривает обустройство универсального спортзала площадью более 1 тыс. кв. м, административных помещений, раздевалок, душевых и других объектов для комфортного пребывания спортсменов.
«В настоящее время на стройке идет монтаж металлического каркаса и его защита — колонны, балки, фермы, монтируются сэндвич-панели, перегородки, а также работы по сооружению сетей водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении минспорта.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, объект в Казачинском является одним из 10 крупных спорткомплексов, которые будут сданы в 2024 году в регионе. Стоимость строительства составляет более 227 млн рублей.
21 июня сообщалось, что в городе Сосновоборск Красноярского края открылся новый Дворец единоборств, получивший название «Сосновоборец».