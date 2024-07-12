Военэксперт рассказал сценарии в случае победы Байдена на выборах

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в пятницу, что будет, если действующий лидер США Джо Байден останется у власти в стране.

«Что касается Байдена, если он останется у власти, значит, будет продолжение войны в еще более жестких формах, с дальнейшим погружением НАТО в этот конфликт. Продолжение войны будет с более усиленным участием американских контингентов. Будут формироваться новые контингенты в НАТО и в Европе, которые ясно нацелены на Россию», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Баранец отметил, что именно это не дает шансов России думать о том, что конфликт может завершиться какими-то переговорами.

Он добавил, что люди в Соединенных Штатах не понимают, почему Украина находится в слабой позиции, если Байден отправляет туда огромные ресурсы.

«Так что украинский вопрос и его нерешенность при гигантской затрате оружия и денег могут очень негативно повлиять на президентские перспективы Байдена. Я думаю, что они закончатся, если не в августе, то в сентябре. И мы уже знаем, что он уйдет с дистанции», — заключил эксперт.

Накануне бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой на замену Джо Байдену в качестве кандидата от Демократической партии. Однако при этом пресс-секретарь заключила, что США — слишком «сексистская» и «расистская» страна, чтобы проголосовать за Харрис. По ее словам, американское общество не замечает заслуг Харрис, того, что она делает для страны.

После дебатов экс-президента Дональда Трампа и Джо Байдена на своей странице в Х она осудила выступление своего бывшего босса. По ее словам, «это были плохие дебаты» и «Байден был плох». Бывший пресс-секретарь также поддержала тех, кто говорит, что Байдену пора уходить. Она предупредила демократов, что «время идет», чтобы они сделали шаг к его замене.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.