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Россия ответит на ужесточение режима захода рыболовных судов в порты Норвегии

Захарова: РФ ответит на ужесточение режима захода рыболовных судов в Норвегию
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Фото: Global Look Press/Giacomo Lenci
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Россия ответит на решение Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны — Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 12 июля на сайте МИД РФ, официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены принять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли», — сказано в ответе дипломата на просьбу журналистов оценить соответствующий шаг Осло.

Захарова отметила, что подобные решения подрывают одну из единичных областей практического взаимодействия, которое еще поддерживается двумя странами. Она предупредила, что давление на российский рыбопромысловый флот будет неизбежно иметь негативные последствия для занятых в этой отрасли норвежцев и всей системы управления биологическими ресурсами Баренцева и Норвежского морей.

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Ранее, 5 июля, Норвегия объявила об ужесточении режима захода российских рыболовных судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются открытыми в условиях антироссийских санкций. Сообщалось, что новые меры затронут продолжительность пребывания в порту, периодичность заходов, место швартовки. Кроме того, будет усилен полицейский контроль.

До этого, 11 марта, Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве. Оно было заключено между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 25 мая 1956 года в Москве. Советское руководство разрешало британским рыболовным судам промысел в некоторых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

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