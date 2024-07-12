Дело возбудили по факту смертельного ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток
В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух легковых авто, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом пресс-служба регионального УМВД России сообщает в пятницу, 12 июля.
Авария произошла накануне на 655-м км автодороги Хабаровск – Владивосток. По данным ведомства, 25-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 100 выехал на встречку и врезался в Nissan NV-200, после чего вылетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево.
Водитель Nissan, 55-летний мужчина, скончался на месте до прибытия скорой медпомощи. Его 18-летний пассажир получил резаные раны конечностей. Водитель и пассажирка второй машины были госпитализированы с травмами, пишет ИА PrimaMedia.
В отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обстоятельства устанавливаются.
12 июля на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области столкнулись внедорожник Jeep Grand Cherokee и грузовик Dongfeng. Погибла женщина.