Поезд насмерть сбил слабослышащую женщину во Владивостоке
Во Владивостоке в результате наезда электропоезда погибла 78-летняя жительница Приморья. Об этом управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщает в пятницу, 12 июля.
Наезд произошел на железнодорожном переезде «Татарский» в районе станции Вторая Речка. 78-летняя женщина, имеющая серьезные проблемы со слухом, пересекала пути в непредусмотренном для этого месте, пишет ИА PrimaMedia.
«Из-за имеющегося недуга она не услышала звуковые сигналы, подаваемые машинистом электропоезда. Пожилая женщина получила несовместимые с жизнью травмы», — говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В конце мая грузовой поезд насмерть сбил пенсионера на станции Урульга Забайкальской железной дороги. Мужчина переходил пути в неустановленном для этого месте.