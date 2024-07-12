Послы западных государств в Грузии прибегают к шантажу в адрес республики. Об этом 12 июля заявил грузинский депутат от парламентского большинства Михаил Кавелашвили.

«Я напомню общественности о демарше послов — там были все послы, посол Германии, послы ЕС, которые объявили демарш министерству юстиции, потому что они требовали освобождения [приговоренного к тюремному сроку экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Их поведение — шантаж против Грузии», — привел пример Кавелашвили, его слова приводит местная радиостанция Fortuna.

Он указал, что позже дипломатам, которые опасались за здоровье Саакашвили, продемонстрировали, что с бывшим президентом всё в порядке, и оснований для его срочного освобождения нет. Депутат подчеркнул, что все послы западных стран, аккредитованные в закавказской республике, действуют провокативно аналогичным образом и шантажируют Тбилиси.

Ранее, 3 июня, в Грузии вступил в силу закон об иноагентах, и страны Запада усилили давление на государство и вмешательство в его внутренние дела. В частности, 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что вступление страны в объединение приостановлено, а €30 млн, выделенных для минобороны Грузии, заморожены.

Кроме того, в тот же день пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов. По плану Белого дома, президент закавказской республики Саломе Зурабишвили должна возложить на правительство Грузии вину за «деградацию» переговоров по вхождению в ЕС. Тогда же международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил «Известиям», что Зурабишвили и правда способна помочь Западу совершить в республике революцию, и Грузию ждет еще много неприятных сюрпризов от президента страны и западных сил.

До этого, 23 мая, премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе рассказал, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пытался запугать его: чиновник напомнил Кобахидзе о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и призвал грузинского политика быть осторожным. Глава правительства закавказской республики подчеркнул, что Тбилиси постоянно сталкивается с подобным шантажом со стороны западных политических сил.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом дел о незаконном разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди», а также в растрате средств госбюджета и незаконном пересечении границы. Также он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Политик получил девять лет лишения свободы.