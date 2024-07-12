Семилетний мальчик пострадал в результате наезда авто в Приморье
В Надеждинском районе Приморского края в результате наезда легкового автомобиля пострадал семилетний мальчик. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Наезд произошел днем в пятницу, 12 июля, в селе Вольно-Надеждинское. Автомобиль Suzuki Jimny под управлением 31-летнего мужчины при выезде с парковки задним ходом сбил семилетнего мальчика.
Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован. Организовано административное расследование, которое находится на контроле краевой прокуратуры.
28 июня сообщалось, что в Липецкой области водитель в состоянии опьянения сбил девятилетнюю девочку, уходя от погони ДПС. Пострадавшая госпитализирована.