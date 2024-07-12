СК показал видео осмотра квартиры подозреваемой в убийстве ребенка в Перми
Следователи в Перми осмотрели квартиру подозреваемой в убийстве своего девятилетнего сына. Оперативное видео опубликовано 12 июля в Telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.
Сотрудники СК изучили жилое помещение с целью установить все обстоятельства по уголовному делу и документально зафиксировали результаты.
Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка в возрасте 6–8 лет. У него выявлены признаки насильственной смерти: колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Подозреваемую в убийстве женщину разыскивают, ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура.