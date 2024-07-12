В Москве на субботу объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары будет действовать в Москве 13 июля. Об этом Гидрометцентр России сообщает в пятницу, 12 июля.
«Период предупреждения — с 12:00 13 июля до 18:00 13 июля. Сильная жара», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Температура в городе прогреется до +30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», что тот факт, что до конца лета в России еще будут происходить периоды жаркой погоды, не вызывает сомнения.
9 июля Вильфанд заявил, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири. Кроме того, постоянно увеличивается количество опасных природных явлений, что тоже является последствием изменения климата.