Сотрудники МЧС добрались до места крушения самолета в Подмосковье
Сотрудники МЧС России начали работу на месте крушения самолета в Московской области. Об этом 12 июля сообщило ведомство.
«На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 работают пожарно-спасательные подразделения», — отмечается в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что на место инцидента направили спасателей отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России. В их составе более 30 специалистов и семь единиц техники.
Крушение самолета произошло ранее в этот день. Это случилось в лесном массиве около деревни Большое Карасево. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Известно, что лайнер принадлежит «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.
Расследованием инцидента займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, борт вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.
На месте катастрофы начали работу пожарно-спасательные подразделения МЧС России.