На «Острове мечты» установят рекорд России по самой массовой ламбаде

27 июля «Остров мечты» совместно с шоу «Гранд» проведут самый массовый танцевальный флешмоб по ламбаде в Южном ландшафтном парке с участием более чем 1 тыс. человек. Присоединиться к флешмобу сможет каждый желающий.

В 18:00 в Южном ландшафтном парке звездная команда из 20 танцоров, среди которых многократные чемпионы мира и России, объединится с гостями «Острова мечты», чтобы исполнить самый горячий танец лета — ламбаду. Во флешмобе примут участие более 1 тыс. человек, что позволит установить рекорд России по самой массовой ламбаде.

Амбассадором и ведущим проекта станет Денис Тагинцев — чемпион мира, Европы и России по латиноамериканской программе, а также победитель различных проектов на ТВ. Для фиксации танцевального рекорда на мероприятие приглашена комиссия из организации «Книга рекордов России».

Чтобы подготовиться к участию в самой массовой ламбаде и выучить все танцевальные движения, «Остров мечты» приглашает гостей на бесплатные мастер-классы в рамках фестиваля «Лето яркого цвета». 13 и 20 июля в 18:00 любой желающий может посетить занятия по ламбаде, которые проведут лучшие хореографы танцевального шоу «Гранд».

Все мероприятия бесплатные, вход свободный.