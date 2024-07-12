Ребенка, которого затянуло под шлюз на реке в Башкирии, нашли мертвым
Волонтеры нашли мертвым ребенка, которого затянуло под шлюз на реке Белая в Башкирии. Об этом 12 июля сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
«В Белорецком районе найден утонувший в пруду ребенок. Сегодня в ходе поисковой операции волонтерами был обнаружен утонувший ребенок в реке Белая примерно в 800 м ниже по течению от шлюзов», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Первова, в поисках были задействованы 350 человек, среди которых были волонтеры, спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям и пожарные Белорецкого металлургического комбината.
Трагедия произошла 9 июля. В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что 7-летнего мальчика затянуло течением под шлюз на реке Белой во время прогулки с другими детьми. Он скрылся под водой. С того момента велись поиски ребенка.