Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%. Соответствующий документ опубликован 12 июля на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно указу, прогрессивная шкала НДФЛ будет введена с 1 января 2025 года.

Закон вносит изменения, по которым россияне с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%; если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%; а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка для граждан не изменится и составит 13%. Повышенная же распространится только на превышение указанных порогов, а не на весь доход.

Кроме того, нововведения не будут касаться выплат участникам спецоперации по защите Донбасса.

Также изменения меняют принцип исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Ранее их владельцы выплачивали 5 млн рублей за все КИК, тогда как теперь им будет необходимо платить налог в этом размере за каждую, если их не более пяти. В случае, если у владельца большее количество компаний, предусматривается единый фиксированный платеж в 25 млн рублей.

Помимо этого, с 350 тыс. до 450 тыс. рублей увеличивается предельный размер доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты на детей. Стандартный вычет на детей также увеличивается — с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. рублей на второго, с 3 тыс. до 6 тыс. рублей на третьего и каждого следующего.

При этом водится новый налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО. Его можно будет получить разово, сумма составит 18 тыс. рублей.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию в I чтении закнопроект. Позднее, 9 июля, он был принят нижней палатой правительства РФ во II чтении, и тогда в него ввели корректировки, которые предложило правительство страны. В изменениях учитывались предложения бизнеса и депутатов. Например, правки предлагали создать «туристический налог» вместо «курортного сбора», муниципалитеты смогли бы сами решать, нужно ли его вводить, а также самостоятельно выбирать размер ставки. Помимо этого правительство скорректировало некоторые пункты, касающиеся непосредственно НДФЛ.

На следующий день Госдума одобрила законопроект в III чтении. Тогда же аналогичное решение принял и Совет Федерации.

Как отмечал Путин, увеличение ставок НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков по всей стране.