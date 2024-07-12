В ООН спрогнозировали рост населения Земли до 10,3 млрд человек к 2084 году

Численность населения Земли достигнет пикового значения в 10,3 млрд человек к 2084 году. Такой прогноз представлен 11 июля в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН World Population Prospects 2024.

«К середине 2024 года численность населения мира достигла почти 8,2 млрд человек и, как ожидается, в течение следующих 60 лет увеличится еще на 2 млрд человек, достигнув пика в 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов», — говорится в выводах к докладу, опубликованных на сайте всемирной организации.

Из расчетов следует, что уже к концу столетия численность мирового населения снизится до уровня около 10,2 млрд человек.

Кроме того, в ООН проанализировали среднюю продолжительность жизни на планете. Сейчас она составляет 73,3 года, а к 2100 году повысится до 81,7 года. При этом прогнозируется, что к концу 2070-х годов количество людей в возрасте 65 лет и старше превысит численность тех, кто младше 18.

Также 11 июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на данные ООН, что к 2100 году население Китая может сократиться вдвое — с 1,4 млрд до 639 млн человек — из-за политики «одна семья — один ребенок». Издание отметило, что в стране гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем неработающих младенцев и стариков.