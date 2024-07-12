Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП в России за пять месяцев на 5%
Мир
В Европе пожаловались на постоянные требования Зеленского помочь Киеву
Экономика
Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
Мир
Захарова призвала Южную Корею прекратить военные провокации у границы с КНДР
Спорт
СМИ узнали о планах семьи Мбаппе купить футбольный клуб «Кан»
Экономика
Почти 192 тыс. россиян признали банкротами в первой половине 2024 года
Общество
Фирма блогера Шабутдинова проиграла дело о защите деловой репутации
Мир
В Польше во время полета разбился военно-тренировочный самолет
Общество
Путин назвал ошибкой отсутствие реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС
Общество
Выгнавшего девушку из вагона метро оштрафовали на 1 тыс. рублей
Армия
Российские военные начали испытания нового наземного дрона «Айболит» в зоне СВО
Армия
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по военным объектам на Украине
Мир
Умерла советская актриса Любовь Стриженова
Общество
Глава Коломны сообщил об отсутствии угрозы для местных жителей после падения SSJ-100
Армия
Российские военные установили флаг в центре Урожайного в ДНР
Мир
Мезенцев заявил о росте товарооборота РФ и Белоруссии на 11%
Пресс-релизы
Главы чрезвычайных ведомств стран БРИКС изучили опыт спасательных операций МЧС России на суше и воде

В ООН спрогнозировали рост населения Земли до 10,3 млрд человек к 2084 году

ООН: численность населения Земли достигнет пика в 10,3 млрд к 2084 году
0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Численность населения Земли достигнет пикового значения в 10,3 млрд человек к 2084 году. Такой прогноз представлен 11 июля в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН World Population Prospects 2024.

«К середине 2024 года численность населения мира достигла почти 8,2 млрд человек и, как ожидается, в течение следующих 60 лет увеличится еще на 2 млрд человек, достигнув пика в 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов», — говорится в выводах к докладу, опубликованных на сайте всемирной организации.

Из расчетов следует, что уже к концу столетия численность мирового населения снизится до уровня около 10,2 млрд человек.

Кроме того, в ООН проанализировали среднюю продолжительность жизни на планете. Сейчас она составляет 73,3 года, а к 2100 году повысится до 81,7 года. При этом прогнозируется, что к концу 2070-х годов количество людей в возрасте 65 лет и старше превысит численность тех, кто младше 18.

Вопросы вымирания: каким будет население Земли к концу столетия
В ООН отчитались о 8-миллиардном жителе планеты, но не пояснили, что это значит

Также 11 июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на данные ООН, что к 2100 году население Китая может сократиться вдвое — с 1,4 млрд до 639 млн человек — из-за политики «одна семья — один ребенок». Издание отметило, что в стране гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем неработающих младенцев и стариков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024