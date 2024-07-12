Выпавший из лодки мужчина утонул в реке в Красноярском крае
В Красноярском крае зафиксирован очередной несчастный случай на воде. Утонул молодой мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Трагедия произошла в среду, 10 июля, на реке Кемчуг. По данным спасательного ведомства, молодой человек отправился на лодке со своими друзьями вверх по течению и выпал за борт.
Найти скрывшегося под водой мужчину не удалось. Он утонул, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
8 июля в МЧС России сообщили, что с начала лета на водоемах страны погибли 1056 человек, в том числе 187 несовершеннолетних. Тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе, критическая ситуация отмечается в Московской и Новосибирской областях.