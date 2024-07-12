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В США предложили выйти из НАТО в случае вступления Украины в альянс

В конгрессе США предложили выйти из НАТО в случае вступления Украины в альянс
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Американские сенаторы от Республиканской партии Майк Ли и Томми Табервилл внесли в конгресс США законопроект, в котором предлагается дополнить закон положением о выходе страны из НАТО в случае принятия другими странами-участницами решения о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Инициатива «Законопроект о внесении поправок в закон о cистеме взаимной безопасности от 1954 года, согласно которому, если все страны НАТО согласятся на вступление Украины в НАТО, у Соединенных Штатов появятся основания для выхода из Североатлантического договора» была внесена в конгресс 9 июля.

В настоящее время проект закона находится на рассмотрении в комитете сената США по международным отношениям.

В документе предлагается дополнить ст. 408 закона следующим пунктом: «Основания для немедленного выхода. — Если Организация Североатлантического договора даст единогласное согласие на начало процесса присоединения Украины, такие действия станут основанием для немедленного выхода Соединенных Штатов из Североатлантического договора в соответствии со ст. 13 Североатлантического договора».

«Поскольку НАТО собирается на нашей земле (саммит альянса прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. — Ред.), у нас есть возможность потребовать справедливого распределения бремени и дать понять, что вопрос о членстве Украины не может обсуждаться. <...> Эти законопроекты необходимы, чтобы Соединенные Штаты не были чрезмерно обременены альянсом, который отказывается выполнять свои обязательства или принимать во внимание стратегические реалии», — цитирует Lenta.Ru сенатора Ли.

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Накануне Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия, передает RT.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что интеграция Украины лишь ослабит альянс, сообщается на сайте kp.ru. Так, Будапешт попросил союзников с максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России.

Голосование за «Украинскую декларацию» по итогам саммита НАТО показало раскол внутри альянса. Документ отказались подписывать10 стран, треть от всего состава. Это Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория, уточняется на сайте aif.ru.

Генсек объединения Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству, сообщает 360.ru.

При этом 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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