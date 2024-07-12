В МАК сообщили о создании комиссии по расследованию крушения Superjet 100
В связи с крушением самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Московской области сформирована комиссия, которая приступает к расследованию инцидента. Об этом 12 июля сообщили журналистам в пресс-службе Международного авиационного комитета (МАК).
«В связи с катастрофой в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (рег. RA-89049) Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию. Комиссия приступает к работе», — сказали в комитете.
Вместе с МАК расследованием займутся и специалисты Росавиации.
О падении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны сообщалось ранее в этот день. На его борту находились три члена экипажа, по предварительным данным, они погибли. В авиакомпании «Газпром авиа» сообщили, что борт принадлежал ей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По предварительным данным следствия, самолет вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
Очевидец аварии рассказал «Известиям», что борт упал близ деревень Апраксино и Кудрявцево. Мужчина рассказал, что самолет резко ушел вниз над лесом, потом произошел взрыв и над местом падения поднялся дым.