ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по военным объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом 12 июля сообщило Минобороны РФ.
В результате атак в период с 6 по 12 июля были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов. Отмечается, что все цели были поражены.
Также за неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих. В ведомстве напомнили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили за этот отрезок времени населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР.
Всего с начала СВО армия РФ уничтожила 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 536 беспилотников, 546 зенитных ракетных комплексов, 16 560 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее в этот день сообщалось, что российские военные начали испытания нового прототипа наземного дрона «Айболит» в зоне проведения спецоперации, беспилотное транспортное средство было создано для эвакуации раненых с поля боя. Беспилотник является электрическим, он бесшумный, а также управляется дистанционно оператором.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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