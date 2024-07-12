В Европе пожаловались на постоянные требования Зеленского помочь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с чиновниками Евросоюза (ЕС) и НАТО «по 15 раз» повторяет требования увеличить помощь Киеву. Об этом 12 июля сообщает Reuters.

«Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что нам нужно делать больше или мы столкнемся с последствиями, и он не прекращает эту тему», — сказал неназванный европейский чиновник агентству.

Еще один сообщил о том, что Зеленскому следует быть осторожнее, чтобы не оттолкнуть важных для Украины союзников, так как тот стал «всё более раздраженным» по отношению к странам Запада.

Кроме того, еще два европейских чиновника подтвердили агентству, что украинский лидер постоянно озвучивает требования о помощи Киеву к иностранным партнерам.

Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне, который проходил 9–11 июля, Зеленский заявил, что поставленные США танки Abrams не изменили ситуации на поле боя, а систем противовоздушной обороны (ПВО) недостаточно для защиты от ракетных ударов. В свою очередь, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина получает достаточно помощи от Запада.

При этом еще 11 июня Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила данные, согласно которым США ищут альтернативу Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, на должность президента Украины. Из опубликованного документа следует, что Вашингтон ведет работу с потенциальными кандидатами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.