Женщина погибла в ДТП с участием грузовика на трассе Р-258 «Байкал»
В Шелеховском районе Иркутской области в результате столкновения внедорожника с грузовиком погибла женщина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла днем в пятницу, 12 июля, на 76-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Предварительно установлено, что недалеко от станции «Глубокая» водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и врезался во встречный грузовик Dongfeng.
В результате столкновения различные травмы получила пассажирка легкового авто. Женщина погибла на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, другие участники ДТП не пострадали. Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
Этим же утром на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области опрокинулся на крышу автомобиль Renault Duster. Водитель погиб, пострадали его 45-летняя и 13-летний пассажиры.