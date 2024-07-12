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Захарова предупредила о подготовке Украиной провокаций на Киевской ГЭС

Захарова: Украина готовит разрушения дамб Киевской и Каневской ГЭС
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Фото: РИА Новости/Алексей Фурман
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Украина готовит разрушение дамб Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища, что станет очередной провокацией против собственных граждан, а также против РФ. Об этом 12 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова заявила, что в России обратили внимание на исследование возможных сценариев затопления в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра. Она отметила, что работа была опубликована Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского.

В сентябре–октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотин Каховской ГЭС, а в июне 2023-го она была разрушена в результате непрекращавшихся обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда киевский режим поспешил обвинить Россию в подрыве дамбы, напомнила официальный представитель МИД РФ.

Теперь же объектами изучения института стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС. Результаты анализа показали, что возможная площадь затопления составит до 2 тыс. кв. км, под водой могут оказаться 86 населенных пунктов, при этом наиболее серьезный урон будет нанесен расположенным вдоль Днепра и Десны районам Киева, число пострадавших составит до 900 тыс., большинством окажутся жители столицы.

«Абсолютно нет никаких сомнений, что режим [президента Украины] Владимира Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Всё очень просто — чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинением нашей страны в совершении военных преступлений», — заявила Захарова.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
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В результате теракта, совершенного киевским режимом 6 июня 2023 года, произошел прорыв Каховской ГЭС и начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Пострадали 175 человек, погибли 59. Около 9 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что совокупная сумма ущерба от разрушения ВСУ Каховской ГЭС оценивается более чем в 11,5 млрд рублей. В июне 2024 года, спустя год после случившегося, Сальдо назвал вину киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказанной и не вызывающей сомнений.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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