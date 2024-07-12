Захарова призвала Южную Корею прекратить военные провокации у границы с КНДР

Южной Корее следует прекратить военные провокации у границы с КНДР и вместо этого идти по пути снижения эскалации. Об этом 12 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наш совет — прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряженности и установления взаимного доверия, что является ключевым условием мирного урегулирования проблем Корейского полуострова», — сказала она на брифинге, комментируя информацию о южнокорейских боевых стрельбах в приграничных с КНДР районах.

Дипломат отметила, что Пхеньян воспринял эти шаги как прямую угрозу национальной безопасности и был вынужден принять ответные меры.

По оценке Захаровой, за два года пребывания у власти нынешнее руководство Южной Кореи превзошло своих предшественников по уровню эскалации военной напряженности и конфронтации с КНДР.

Представители Сеула не стесняются в выражениях и публично навешивают на Пхеньян ярлык «мирового зла», добавила представитель МИДа. Она указала на то, что тем самым они подтверждают неизменность курса на ликвидацию Севера и поглощение его территории, что чревато катастрофическими последствиями.

В настоящий момент перспектив выхода из тупика в данном субрегионе не просматривается, а риски военной эскалации растут, подчеркнула Захарова. Дополнительным дестабилизирующим фактором такой ситуации она назвала растущую вовлеченность в эти процессы блока НАТО.

Ранее, 10 июля, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что США и их союзники завели ситуацию на Корейском полуострове в опасный тупик, при этом Россия не желает ее эскалации. По его словам, Вашингтон и его сателлиты поставили санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР себе на службу и используют их как инструмент постоянного давления на республику, которая не желает подчиняться Западу.

До этого, 7 июля, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поставил судьбу государства на последнее место. В частности, она указала на возможность эскалации конфликта из-за совместных учений Южной Кореи, США и Японии.

2 июля агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея впервые за последние шесть лет возобновила тренировки с боевой стрельбой на полигонах недалеко от границы с КНДР. Раньше такие учения были приостановлены в рамках соглашения между Пхеньяном и Сеулом о снижении напряженности. Кроме того, 27 июня США, Южная Корея и Япония начали первые морские многопрофильные военные учения Freedom Edge.