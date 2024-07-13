Уйти в разлив: девять игр про виртуальные бары

«Брошу эту работу в офисе или на заводе и стану профессиональным барменом» — такая мысль посещала усталый ум многих взрослых людей. Романтика миксологии, атмосферных вечеров и бесед по душам с постоянными посетителями действительно очень привлекательна. К счастью, ради нее круто менять свой жизненный путь совсем необязательно — достаточно установить один из симуляторов барменов или стать героем за коктейльной стойкой. В подборке «Известий» — как уже зарекомендовавшие себя игры, так и неочевидные варианты и грядущие новинки.

Tapper

Год выхода: 1983

На чем играть: Commodore 64, эмуляторы

Настоящая ретроклассика! Эта игра была выпущена компанией Bally Midway для консоли Commodore 64. Игрок — бармен, у которого появляется всё больше жаждущих и нетерпеливых клиентов. Бизнес расширяется по мере продвижения в игре: бар на Диком Западе, на пляже, в лондонском панк-клубе и в открытом космосе. Задача — выполнить все заказы и заставить недовольных гостей покинуть заведение. Клиенты движутся вдоль стойки бара и, если доходят до ее конца, не получив обслуживания, начинают драться с барменом. Это отнимает параметр жизни, так что работа в баре не такое уж безопасное занятие. Играется Tapper даже сегодня увлекательно, и в первое время может показаться довольно сложным.

The Red Strings Club

Год выхода: 2018

На чем играть: PC, Nintendo Switch, Mac OS

Камерная адвенчура в духе научно-фантастических киберпанк-повестей Уильяма Гибсона. Сюжет рассказывает о проекте «Общественное психическое благополучие» корпорации Supercontinent. Его цель — «облегчить» жизнь людей с помощью имплантов, убирающих любые негативные эмоции. Не всем это по вкусу — противостоять гиганту берется владелец бара Донован и хакер Брендайс. Геймплей основывается на двух механиках: диалогах, в ходе которых нужно добывать необходимую информацию, и создании коктейлей. Правильно созданные и подобранные за барной стойкой напитки влияют на настроение гостей и помогают разговорить их.

VA-11 Hall-A

Год выхода: 2016

На чем играть: PC, Nintendo Switch, PS4, Ps Vita, Mac OS

Бары в киберпанк-мегаполисах будущего вообще крайне популярная тема у разработчиков. Визуальная новелла VA-11 Hall-A — еще один крайне талантливый пример того, как можно обыграть симулятор бармена в мире невероятных технологий. Главная героиня Джилл, в роли которой предстоит работать за стойкой, живет в большом городе Глитч-сити. Девушка ведет замкнутый образ жизни, но на работе помогает гостям изливать душу. Всё взаимодействие с NPC совершается с помощью коктейлей. У игрока есть книга рецептов и шейкер, смешивание напитков происходит по инструкции. Каждая история клиента — это головоломка, и, чтобы ее решить, нужно внимательно выбирать, что бы такого приготовить.

Hitman

Годы выхода: 2000-2021

На чем играть: PC, PS4, Xbox One, Mac OS

За историю серии игр Hitman игроки в роли Агента 47 пережили множество приключений, посетили огромное количество мест на карте мира и устранили самых разнообразных людей. Как профессиональный убийца Агент постоянно меняет личины и применяет маскировку. Так, в четвертой миссии шестой части серии он становится барменом на парижском модном показе и демонстрирует большие познания в этом деле, чтобы добраться до цели.

Tavern Tycoon — Dragon's Hangover

Год выхода: 2019

На чем играть: PC

Управлять собственной средневековой таверной — мечта, которую воплотил разработчик-одиночка Terapoly. Игроку нужно открыть свое заведение, заработать репутацию среди клиентов королевства и непременно угодить королю. А самое главное — обеспечить устойчивую прибыль и управлять командой. Помимо непосредственно строительства игра предполагает менеджмент персонала, в том числе и барных зон. В основной кампании 10 различных уровней с разными целями и задачами, которые зависят от репутации и дохода в пределах одного игрового года. Каждый уровень имеет уникальный дизайн и структуру, а также разные группы клиентов. Сейчас игра в раннем доступе, но, несмотря на некоторую сырость, выглядит многообещающе.

Crossroads Inn Anniversary Edition

Год выхода: 2019

На чем играть: PC, Nintendo Switch, Xbox One, Mac OS

Еще один симулятор таверны, в котором в том числе есть обязательное управление баром, которому стоит дать шанс. В игре есть сюжетный режим, мягко погружающий игрока в детали управления своим питейным заведением. Действие происходит в стране, охваченной смутой, король и его наследники погибли при таинственных обстоятельствах. В этом вакууме власти негодяев борются за трон. Главный герой — молодой человек, помогающий своему дяде в местном баре, готовясь к свадебному торжеству. Игрок окажется в самом эпицентре козней и интриг, с которыми предстоит справляться, параллельно помогая бизнесу процветать .

Uh Oh Bartender

Год выхода: 2019

На чем играть: PC

Для разнообразия — симулятор бармена, не имеющий никакой фантастической подоплеки. Эту маленькую игру сделали энтузиасты за месяц, но идея в ней не лишена интереса. В Uh Oh Bartender нужно подавать напитки посетителям, как и в любом другом симуляторе бармена, но ингредиенты определяются процедурно, так же как и емкости, в которых они разливаются. Все эти факторы зависят от правил, которые заложены в названии коктейлей.

Tavern Keeper

Год выхода: 2024

На чем играть: PC

Грядущий проект от небольшой студии Greenheart Games, выпустившей в прошлом симулятор геймдев-студии. В этом красочном симе также можно построить собственную таверну с баром, нанять работников, набить кладовку припасами и завоевать расположение разношерстной фантастической клиентуры. Начинать, как водится, придется с крошечного паба в захолустье, но зато потом построить ресторанную империю. Трейлеры Tavern Keeper демонстрируют неплохую анимацию и симпатичную яркую графику.

Cyberpunk Bar Sim

Год выхода: 2025

На чем играть: PC