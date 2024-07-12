Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе М-4 в Липецкой области
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Легковой автомобиль опрокинулся.
Авария произошла утром 12 июля на территории Задонского района. По данным GOROD48, 50-летний автомобиль Renault Duster не справился с управлением и допустил съезд с дороги, в результате чего иномарка перевернулась на крышу.
Автомобилист скончался на месте происшествия. 45-летняя женщина и 13-летний подросток, которые находились на пассажирских местах, получили травмы.
За минувшие сутки на дорогах России зарегистрировали 302 ДТП, в результате которых погиб 31 человек, ранения получили 390 человек. С участием несовершеннолетних произошла 61 авария.