Путин обсудил развитие Запорожской области с губернатором Балицким

Президент России Владимир Путин принял губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и обсудил с ним восстановление и развитие региона. Встреча прошла 12 июля.

«Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьёмся этого, сомнений нет никаких. <...> При всех сложностях отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что главные задачи сейчас — восстановление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора.

Балицкий доложил, что в регионе полностью подготовлен проект строительства детской областной больницы с инфекционным блоком, создать которую поручил глава государства. Губернатор подчеркнул, что работы по строительству начаты: выделен земельный участок, наняты подрядчики.

Также глава Запорожской области рассказал, что в регионе развивается социальная сфера. Например, там открыли филиал детского лагеря «Артек» и создали федеральный молодежный центр «Маяк». Также в области начал работу онкодиспансер и проводится ремонт в университете.

Ранее, 22 мая, в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) представили Путину стратегию развития Приазовья как макрорегиона до 2040 года. В Приазовье включаются семь субъектов России, среди которых и Запорожская область. В АСИ отметили, что на территории макрорегиона сосредоточено множество промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, а также есть крупные порты, аэропорты и важные федеральные автодороги.

Путин 3 апреля рассказал, что в новых регионах России по линии федеральных заказчиков полностью восстановлены более 10 тыс. социальных объектов. Кроме того, более 7 тыс. таких объектов восстановлены регионами-шефами. Глава государства добавил, что к 2030 году планируется вывести Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по социально-экономическому развитию и качеству жизни.