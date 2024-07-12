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Рябков указал на обреченность планов НАТО доминировать в ядерной сфере

Рябков: планы НАТО по доминированию в сфере ядерного оружия обречены
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Фото: commons.wikimedia.org
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НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено. Об этом 12 июля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал итоговое коммюнике по итогам саммита альянса, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

По словам Рябкова, несдержанность в области ядерного сдерживания является очень характерной чертой для блока.

«Лукавые фразы и вот эти все фантики, обертки, в которые упакован сигнал о том, что они пойдут по пути наращивания своего ядерного потенциала, дальнейшего придания ему более агрессивного характера, можно отбросить сразу», — отметил дипломат в эфире Первого канала.

Рябков подчеркнул, что из коммюнике следует, что блок стремится к доминированию и в этой сфере тоже. Замглавы МИД РФ добавил, что это обречено.

На вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное

Москва неоднократно указывала на недружественные действия со стороны альянса. 10 июля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» может привести к столкновению ядерных держав.

Еще в июне президент России Владимир Путин сообщил, что страна планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания. За день до этого глава государства также рассказал, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, которые связаны с понижением порога применения соответствующего оружия на Западе.

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