Рябков указал на обреченность планов НАТО доминировать в ядерной сфере

НАТО стремится доминировать в сфере ядерного оружия, но это обречено. Об этом 12 июля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал итоговое коммюнике по итогам саммита альянса, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

По словам Рябкова, несдержанность в области ядерного сдерживания является очень характерной чертой для блока.

«Лукавые фразы и вот эти все фантики, обертки, в которые упакован сигнал о том, что они пойдут по пути наращивания своего ядерного потенциала, дальнейшего придания ему более агрессивного характера, можно отбросить сразу», — отметил дипломат в эфире Первого канала.

Рябков подчеркнул, что из коммюнике следует, что блок стремится к доминированию и в этой сфере тоже. Замглавы МИД РФ добавил, что это обречено.

Москва неоднократно указывала на недружественные действия со стороны альянса. 10 июля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» может привести к столкновению ядерных держав.

Еще в июне президент России Владимир Путин сообщил, что страна планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания. За день до этого глава государства также рассказал, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, которые связаны с понижением порога применения соответствующего оружия на Западе.