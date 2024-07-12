Жительница Подмосковья отдала мошенникам 2 млн рублей

В Московской области 33-летняя женщина лишилась 2 млн рублей из-за мошенников. Подозреваемые были задержаны на территории столицы.

По словам потерпевшей, незнакомец по телефону сообщил ей об окончании договора на оказание услуг сотовой связи. Для его продления якобы требовалось подтвердить персональные данные с помощью присланных паролей. После выполнения операций женщина получили на электронную почту письмо о подозрительной авторизации на портале «Госуслуги». Жительница Подмосковья позвонила по номеру из письма, после чего ее связали с «сотрудником Центробанка», пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Злоумышленники убедили женщину оформить кредит и перевести средства на определенные номера карт. Мошенники были задержаны на территории Москвы. Один из них обналичивал денежные средства и переводил из куратору, второй предоставлял для операций банковские карты на свое имя.

Подозреваемые 19 и 25 лет помещены под стражу.

Ранее в суд было передано уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера с ущербом 6,5 млн рублей. В обмане жителя Подмосковья подозревают пятерых жителей Краснодарского края.