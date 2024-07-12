СМИ заявили о возможном уходе Каи Каллас с поста премьер-министра Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может подать прошение об отставке 15 июля во время встречи с президентом страны Аларом Карисом. Об этом 12 июля сообщает портал ERR.

Отставка действующего премьер-министра связана с тем, что в конце июня она была выбрана на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности.

В случае отставки Каллас правительство республики будет расформировано. Также известно, что Карис проведет консультации с представителями парламентских партий для того, чтобы предложить кандидату на пост главы правительства сформировать кабинет министров.

Ранее, 10 июля, эстонская газета Postimees опубликовала данные опроса, в котором 65% опрошенных эстонцев были не удовлетворены работой правительства, которое возглавляет премьер-министр Кая Каллас. Также 68% респондентов негативно оценили работу самой Каллас.