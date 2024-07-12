В МИД РФ ответили на вопрос о «мирном плане» Трампа по Украине
России ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил 12 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Нет, не известно», — сказал он в эфире Первого канала.
Рябков отметил, что Москва тщательно фиксирует имеющиеся сигналы, которые поступают в публичном пространстве.
Кроме того, замглавы МИД РФ допустил, что США уже сняли все ограничения на использование Киевом поставляемых на Украину западных вооружений.
«Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения [на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории] уже сняты», — заявил Рябков.
В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом во Флориде и обсудил с ним вопросы урегулирования кризиса на Украине. По словам экс-президента США, конфликт не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее.
23 июня Трамп заявил, что в случае своей победы разрешит украинский конфликт до своей инаугурации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.