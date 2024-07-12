России ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил 12 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет, не известно», — сказал он в эфире Первого канала.

Рябков отметил, что Москва тщательно фиксирует имеющиеся сигналы, которые поступают в публичном пространстве.

Кроме того, замглавы МИД РФ допустил, что США уже сняли все ограничения на использование Киевом поставляемых на Украину западных вооружений.

«Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения [на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории] уже сняты», — заявил Рябков.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом во Флориде и обсудил с ним вопросы урегулирования кризиса на Украине. По словам экс-президента США, конфликт не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее.

23 июня Трамп заявил, что в случае своей победы разрешит украинский конфликт до своей инаугурации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.