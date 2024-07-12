В Госдуме прокомментировали сбои в работе YouTube

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказался в пятницу, 12 июля, о сбоях, регистрируемых в работе YouTube в России. Депутат подчеркнул, что российское правительство и компании страны не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, так как она полностью находится в зоне ответственности компании — владельца видеохостинга.

Ранее в этот день «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России, передает RT. Пользователи могут столкнуться с неполадками в работе сервиса на фоне проблем с оборудованием Google, сообщает 360.ru. Наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.

В компании добавили, что оборудование, из-за которого могут возникнуть проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов, передает агентство городских новостей «Москва».

Парламентарий подчеркнул, что серверы принадлежат западной компании, она не ведет деятельность в России и всячески игнорирует любые требования как государственных, так и коммерческих компаний из РФ.

«То, что происходят сбои, вполне понятно: любое оборудование выходит из строя и оно требует обслуживания. Чем дольше компания — владелец сервиса YouTube будет игнорировать и требования российского законодательство, и обычные требования технического обслуживания, тем хуже будет работать сам сервис YouTube», — отметил Свинцов в беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, российские компании должны воспользоваться этой возможностью, как и другие российские компании, уже воспользовавшиеся возможностью зайти на российский рынок, когда ушли западные компании.

«YouTube сам себе подрезает крылья, и это не первая западная компания, которая идет по такому пути», — заключил он.

Ранее, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей, сообщается на сайте kp.ru. Отмечается, что всего с 2020 года под рестрикции сервера попали 207 каналов.