Суд в Москве на два месяца лишил водительских прав блогера Тамаева
Мировой судья судебного участка № 377 Пресненского района столицы на два месяца лишил водительских прав блогера Асхаба Тамаева. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции в пятницу, 12 июля.
Дела об административных правонарушениях в отношении Лечаевича рассмотрел и.о. мирового судьи судебного участка № 380 Пресненского района города Москвы – мировой судья судебного участка № 377 Пресненского района города Москвы.
«Суд признал Тамаева Асхаба Лечаевича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ, и назначил по каждому из протоколов административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один месяц», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
Как добавили в пресс-службе суда, в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.
Ранее, 28 апреля, блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП на своей машине BMW M5 в районе делового центра «Москва-Сити», сообщает 360.ru. Машина блогера столкнулась с другим автомобилем марки BMW, а затем влетела в столб.