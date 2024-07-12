Немецкий военный эксперт назвал сокрушительной для Украины победу Трампа на выборах

В случае победы в президентских выборах США республиканца Дональда Трампа Украина столкнется с сокрушительными последствиями. На это 12 июля указал немецкий военный эксперт Томас Вигольд в беседе с «Известиями».

«Для Украины прямые последствия будут самыми сокрушительными. Трамп четко сказал, что не будет поддерживать Украину и поставлять оружие», — напомнил собеседник.

По его мнению, Киев сразу ощутит «выход из игры» главного союзника по поставкам вооружений.

Трамп 27 июня заявил на предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, что Украина проигрывает конфликт с Россией, но назвал мирное предложение российского лидера Владимира Путина по урегулированию неприемлемым. В том же месяце Трамп пообещал при победе на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, 1 июля заявил, что США останутся сильным союзником НАТО и продолжат поддерживать Украину вне зависимости от исхода выборов американского президента. По его словам, в американских политических кругах сохраняется поддержка Украины со стороны обеих партий, и этого следует ожидать в случае переизбрания Трампа.

При этом британский телеканал Sky News 10 июля сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, крайне обеспокоен тем, что вероятная смена власти в США может помешать Западу продолжать поддерживать Киев. Именно поэтому в начале саммита НАТО в Вашингтоне он призвал мировых лидеров как можно скорее передать помощь, считают журналисты.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.