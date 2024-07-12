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В Британии опровергли разрешение Киеву использовать Storm Shadow для ударов по РФ

The Telegraph: Лондон опроверг слова Зеленского об ударах Storm Shadow по России
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Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/MBDA
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Великобритания не разрешала Киеву применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Об этом 11 июля сообщила газета The Telegraph со ссылкой на заявление канцелярии нового премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Там указали на то, что позиция британского правительства в отношении ракет большой дальности «не изменилась». Она заключается в том, что Лондон позволяет Киеву использовать эти ракеты для ударов по Крыму и на территории самой Украины.

Источник издания в минобороны Великобритании также заявил изданию, что ситуация «более сложная», чем предполагал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что разрешение на запуск Storm Shadow по России потребует одобрения со стороны Франции, которая производит эти ракеты совместно с британской стороной. По мнению собеседника газеты, получения такого разрешения «не произойдет».

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Ранее, 10 июля, Стармер провел переговоры с Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. По их итогам украинский лидер написал в социальной сети X (бывш. Twitter), что узнал о разрешении властей Британии применять ракеты Storm Shadow по целям в России. В тот же день сам Стармер высказался о том, что новое лейбористское правительство Великобритании поддерживает прежнее разрешение Украине использовать переданное ей Лондоном оружие для ударов по российским территориям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его заявление безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезной эскалации. Он подчеркнул, что в случае необходимости РФ примет соответствующие меры. Газета Daily Mail отметила, что слова Пескова являются предупреждением Лондону.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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