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Американист оценил шансы Трампа остановить конфликт на Украине

Американист Дудаков: Трамп действительно попытается разрешить конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит украинский конфликт, если снова станет главой Белого дома, не являются пустой предвыборной риторикой. Трамп действительно попытается урегулировать ситуацию на Украине. Об этом 12 июля «Известиям» сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом намерен добиться урегулирования конфликта на Украине.

«Действительно, Трамп уделяет много внимания в рамках своей предвыборной риторики теме Украины и тому, что он в случае победы на выборах остановит скатывание всего человечества в третью мировую войну, позволит договориться с Россией и остановить кровопролитие. Аппаратчики Трампа уже сейчас готовят разные планы того, как они будут договариваться с Москвой. Мы видим с их стороны предложения о заморозке конфликта, предоставления гарантий невступления Украины в НАТО и так далее», — сказал Дудаков.

Конечно, никто не может гарантировать, что предложения команды Трампа приведут к мирному регулированию, потому что многое будет зависеть от ситуации на поле боя, отметил политолог.

«Но то, что они будут пытаться всё-таки на этом направлении работать, — это правда. Учитывая, что они очень много на это сейчас ставят и как раз ставят на рост усталости американцев от этих бесконечных кризисов, бесконечных конфликтов. И, в общем-то, обещают скорую разрядку и нормализацию международных отношений. Поэтому для Трампа эта история в любом случае выигрышная. Да, не факт, что получится договориться. Но то, что попытки с его стороны мы увидим, — это правда», — сказал эксперт.

Американист добавил, что сейчас, на фоне проблем действующего президента США Джо Байдена с демократами, многие мировые лидеры начнут общаться с Трампом в обход Байдена, готовясь к его возможному возвращению в Белый дом.

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Трамп 27 июня заявил, что при победе на выборах сможет урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента США.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта. Украинский лидер также пожаловался, что западные союзники Киева задерживают поставки вооружений, и заявил о готовности встретиться с Трампом, чтобы ознакомиться с предложениями его команды.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в тот же день назвал Трампа реалистом и предположил, что, вернувшись в Белый дом, он пойдет по пути урегулирования украинского конфликта и переложит заботу о Киеве на Европу. Политолог уверен, что республиканский кандидат в президенты США готов обсуждать и территориальные приобретения России.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить конфликт на Украине.

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