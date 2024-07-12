Суд в Москве оставил в СИЗО экс-зампреда правительства Алтайского края Кибардина
Мосгорсуд принял решение оставить под стражей в СИЗО бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд оставил [в силе] постановление Лефортовского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кибардина Ивана Владимировича», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Апелляционные жалобы адвокатов экс-чиновника суд оставил без удовлетворения.
Ранее, 17 мая, стало известно о задержании Кибардина. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на один месяц 29 суток, до 15 июля. Кибардину были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
20 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в Telegram-канале, что на основании информации от органов безопасности РФ освободил Кибардина от должности и отправил его в отставку.
Кибардина назначили заместителем главы правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он координировал и контролировал работу региональных исполнительных органов, которые занимаются вопросами туризма, государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, контроля в области градостроительной деятельности, строительного и жилищного надзора, а также финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.