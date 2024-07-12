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В России за прошедшие сутки произошло 302 ДТП

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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За минувшие сутки на российских дорогах произошло 302 ДТП, в которых погиб 31 и получили ранения 390 человек. Об этом 12 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 61 ДТП, в результате которых четверо детей погибли, ранения получили 67 юных участников дорожного движения. Трое из погибших детей были пассажирами транспортных средств, четвертый — велосипедистом.

В Дагестане на 961-м км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» водитель легкового автомобиля, который ранее был лишен водительского удостоверения за незаконное использование спецсигналов, в разрешенном для обгона месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате ДТП погиб пятилетний пассажир «Газели», который был на руках у матери. Оба водителя, а также 12 пассажиров микроавтобуса получили ранения и были госпитализированы, еще двум пострадавшим было рекомендовано амбулаторное лечение. Предварительно, автоавария произошла из-за несоответствия скорости легкового автомобиля конкретным условиям движения.

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» водитель грузовика отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на две легковые автомашины, стоящие на пункте оплаты проезда платного участка автодороги. Они, в свою очередь, совершили столкновение с еще тремя стоящими впереди них легковыми машинами. В результате ДТП в одном из легковых автомобилей, на которые пришелся основной удар грузовика, погибли водитель и два его пассажира, в том числе 11-летний мальчик, сидевший на заднем сиденье. Два пассажира из второго легкового автомобиля госпитализированы с травмами.

В Тюменской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением (по предварительным данным, из-за неправильно выбранной скорости движения), съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, которая ехала на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Еще четверо получили травмы и были госпитализированы. Среди них шестилетний мальчик, который также ехал сзади без детского кресла, и годовалый ребенок, которого мать в нарушение ПДД перевозила на руках.

В Тульской области 16-летний велосипедист, разворачиваясь на дороге, не убедился в безопасности этого маневра и столкнулся с легковым автомобилем, двигавшемся ему навстречу. В результате происшествия подросток погиб.

С начала июля на дорогах страны в ДТП погибли уже 23 ребенка и 872 несовершеннолетних получили ранения, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ. В значительной степени это результат безответственного отношения взрослых к безопасности своих детей, отмечают в ведомстве.

«Во время каникул, досугу детей следует уделять особое внимание. Необходимо контролировать поведение ребенка на улице, постоянно напоминать ему о правилах дорожной безопасности, ни в коем случае не оставлять в зоне доступа ключи и документы от автомобиля и мототехники. А при поездках с ребенком в машине необходимо неукоснительно выполнять все правила перевозки детей, быть предельно внимательным и сконцентрированным за рулем транспортного средства, выбирать максимально спокойный режим движения, исключающий обгоны и другие необдуманные и опасные маневры. Водителям необходимо осознать, что жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от их навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения на дороге», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее, 12 июля, стало известно, что в Златоусте в результате ДТП с двумя трамваями один человек погиб, еще семеро были ранены. После столкновения один из вагонов наехал на женщину-пешехода, которая от полученных ранений скончалась в больнице, уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области.

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