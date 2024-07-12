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В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов

Песков: неуважительные высказывания Байдена в адрес президентов недопустимы
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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Неуважительные высказывания президента США Джо Байдена о лидерах других государств являются неприемлемыми. На это 12 июля указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть смысл сказать, что мы считаем недопустимым, непозволительным поведением для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. <...> Для нас это неприемлемо, и мы считаем, что это никак не красит главу американского государства», — сказал он в ходе брифинга.

Песков также добавил, что в Москве обращают внимание на регулярные оговорки Байдена, однако это забота американских избирателей.

Накануне на пресс-конференции по итогам саммита НАТО американский лидер заявил о возвращении некоторых «старейших, глубочайших страхов» Европы из-за ситуации на Украине и в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Путина.

В марте во время беседы с «Известиями» официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нехватку лекарств в Белом доме причиной оскорблений, которые позволяет себе Байден.

В свою очередь, российский президент, комментируя заявления Байдена в свой адрес, напомнил, что ему в ходе интервью задавали вопрос о том, какой президент США для России более предпочтителен. Тогда он ответил, что РФ будет работать с любым главой государства, однако Байден всё же более удобен для российского руководства. По его словам, реакция Байдена подтверждает, что он был прав.

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