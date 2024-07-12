В «Музеоне» устроят «Киногород» и «Планетарную станцию»
Парк «Музеон» превратят в настоящий город в городе в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», рассказали организаторы события.
По их словам, создаваемое пространство станет отражением концепции программы «Мой район», разработанной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На площади почти в 60 тыс. кв. м расположатся локации: «Времена и эпохи», «Киногород», «Планетарная станция» и «Эволюция».
В рамках фестиваля пройдет больше 13 тыс. мастер-классов, лекций и спортивных активностей. Например, на одном из спортивных объектов можно будет заняться серфингом и посмотреть показательные выступления профессионалов.
Также гостей ждут в «Киногороде», где в интерактивном формате можно познакомиться с работой Московского кинокластера и погрузиться в съемочный процесс.
В локации «Планетарная станция» предложат посетить космическую оранжерею и изучить движение планет Солнечной системы, а также посмотреть на умных роботов и полетать в аэротрубе.
Научное пространство «Эволюция» познакомит гостей с фауной Триасового, Юрского и Мелового периодов Мезозойской эры. Здесь проведут занятия по археологии, биологии и химии, а также расскажут о разработке автоматизированных технических систем и о программировании беспилотных авиационных комплексов. Еще на площадке расположились детский скалодром и искусственная река для сап-бординга.
В локации, посвященной фестивалю «Времена и эпохи», предложат понаблюдать за процессом работы краснодеревщика XVII века. Также там представлена одежда и обувь той эпохи. В интерьерах «Палат бояр Романовых» XVII века проведут концерты, лекции и экскурсии. На площадке также организуют мастер-классы по реставрации и археологии.
Кроме того, в «Музеоне» можно будет пообщаться с кинологами и зоопсихологами. Встречи устроят на площадке нового типа проекта «Питомцы в Москве».
Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет более чем на 30 городских площадках. Гости узнают все о развитии города: технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.