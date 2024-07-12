Дональд Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп 12 июля призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине.
«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Так он прокомментировал пост премьер-министра Виктора Орбана в социальной сети X (бывш. Twitter), в котором глава венгерского правительства поделился, что на встрече с экс-президентом США обсудил урегулирование украинского конфликта.
Посещение Орбаном поместья Трампа было частью его «миссии мира», в рамках которой премьер-министр Венгрии уже побывал в Киеве, Москве и Пекине.
Трамп 27 июня заявил на предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, что Украина проигрывает конфликт с Россией, но назвал мирное предложение Путина по урегулированию неприемлемым. В том же месяце он пообещал при победе на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента США.
Ранее, 4 июля, президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. Российский лидер отметил, что не знаком с конкретными предложениями кандидата в президенты США, и назвал их ключевым вопросом.
Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с Киевом. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.