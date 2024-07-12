РФ приостановит японский промысел в зоне Курил из-за ремонта маяка
С 15 июля Россия приостанавливает морской промысел Японии в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за ремонтных работ на маяке. Об этом 12 июля сообщил сайт МИД РФ.
Как информирует ведомство, власти Токио недавно обратились к российским дипломатам с жалобами на отключение света на маяке и потребовали возобновить его работу ради безопасности мореплавания и добычи морской капусты. Москва в ответ решила приостановить японский промысел «до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ» на маяке.
Это решено сделать «в интересах предотвращения возможных инцидентов». Сроки ремонта маяка в российском МИДе не назвали.
В соответствии с двусторонним соглашением о промысле морской капусты от 1981 года японские рыбаки добывают эту морепродукцию на компенсационной основе в российском территориальном море в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды.
Ранее, 7 июня, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова объявила, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Как прокомментировал решение Москвы в беседе с «Известиями» руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, такой шаг станет ударом для Японии и местной рыболовной промышленности.