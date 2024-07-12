ФСИН сообщила об увольнении главы управления в Ростове после захвата заложников
Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, четверо сотрудников уволены. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 <...>, по результатам которой принято решение об увольнении четверых сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУ ФСИН и СИЗО», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что документы по факту обнаруженных нарушений были переданы в Генпрокуратуру РФ и СК РФ. Кроме того, отмечается, что в главк ФСИН по региону направлены более опытные сотрудники с целью стабилизации работы и оказания практической помощи.
Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС 16 июня. Во время проведения операции по освобождению правоохранителей часть преступников были ликвидирована. Спасенные сотрудники не пострадали. СК РФ возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).
В тот же день член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Известиями» уточнила, что одним из двух заложников был начальник оперативного управления УФСИН по области Александр Богма.
При этом 11 июля стало известно, что один из участников захвата, Даниил Камнев, признался, что кроме этого участвовал в подготовке другого теракта. По данным СМИ, он в сентябре 2020 года присоединился к экстремистской группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). В марте 2021 года он вместе с женой планировал подрыв здания МВД РФ по Кисловодску.
По данным источника «Известий», захват заложников устроили люди, которые называют себя сторонниками ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ). Сообщалось, что злоумышленники, будучи еще на свободе, планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.