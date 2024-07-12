Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП в России за пять месяцев на 5%
Мир
В МИД РФ указали на «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ
Мир
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Общество
В России может появиться короткий номер 124 для помощи детям и родителям
Экономика
Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
Происшествия
В Крыму задержали передававшего данные о ВС РФ агента украинских спецслужб
Мир
Минобороны Японии выразило обеспокоенность усилением сотрудничества РФ и КНР
Общество
Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО
Интернет и технологии
Песков объяснил замедление работы YouTube в РФ проблемой с оборудованием
Происшествия
Подросток устроил стрельбу по окнам школы из пневматики в Санкт-Петербурге
Политика
В Госдуме назвали чушью слова премьера Британии об угрозе со стороны России
Мир
РФ приостановит японский промысел в зоне Курил из-за ремонта маяка
Мир
Чад ведет работу по отмене виз для россиян
Общество
ФАС возбудила дело из-за копирования упаковки печенья Oreo
Происшествия
В Краснодарском крае трех туристок унесло в открытое море на сапбордах
Общество
В Австралии семейную пару россиян арестовали по подозрению в шпионаже
Мир
В МИД Бразилии заявили о намерении пригласить Путина на саммит G20

ФСИН сообщила об увольнении главы управления в Ростове после захвата заложников

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, четверо сотрудников уволены. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 <...>, по результатам которой принято решение об увольнении четверых сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУ ФСИН и СИЗО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что документы по факту обнаруженных нарушений были переданы в Генпрокуратуру РФ и СК РФ. Кроме того, отмечается, что в главк ФСИН по региону направлены более опытные сотрудники с целью стабилизации работы и оказания практической помощи.

Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС 16 июня. Во время проведения операции по освобождению правоохранителей часть преступников были ликвидирована. Спасенные сотрудники не пострадали. СК РФ возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).

В тот же день член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Известиями» уточнила, что одним из двух заложников был начальник оперативного управления УФСИН по области Александр Богма.

При этом 11 июля стало известно, что один из участников захвата, Даниил Камнев, признался, что кроме этого участвовал в подготовке другого теракта. По данным СМИ, он в сентябре 2020 года присоединился к экстремистской группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). В марте 2021 года он вместе с женой планировал подрыв здания МВД РФ по Кисловодску.

По данным источника «Известий», захват заложников устроили люди, которые называют себя сторонниками ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ). Сообщалось, что злоумышленники, будучи еще на свободе, планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024