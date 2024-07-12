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Украинский дипломат подала в отставку после отъезда мужа за границу

Украинский дипломат Джапарова подала в отставку после скандала с мужем
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Фото: TASS/AP/Altaf Qadri
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Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене и бывший первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа Геннадия Боголюбова. Об этом она сообщила в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИДа и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Дмитрия Кулебы. Сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей», — написала она.

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7 июля в украинских СМИ появилась информация о возможном нелегальном выезде Боголюбова с Украины. Миллиардер мог покинуть страну, миновав пограничные пункты пропуска либо используя паспорт на другое имя. Позднее в пресс-службе предпринимателя подтвердили информацию о его отъезде, но заявили, что он сделал это на законных основаниях. Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Боголюбову обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужими документами. Издание «Украинская правда» проинформировало, что Джапарова привезла Боголюбова на вокзал в Киеве, где он сел на поезд и выехал в Польшу.

10 июля МВД РФ объявило в розыск бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Это следует из базы розыска МВД России. Статья Уголовного кодекса РФ, по которой разыскивается Боголюбов, не указана.

СМИ уже писали, что Боголюбов пытался покинуть Украину, так как опасался ареста по делу, по которому проходит его бизнес-партнер Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

Суд в Казани 2 ноября 2022 года заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

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