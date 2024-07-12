В СФ заявили, что принятая ГА ООН резолюция по ЗАЭС не имеет для России смысла

Принятый Генеральной ассамблеей (ГА) ООН проект украинской резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является продолжением информационной войны против России. Об этом 12 июля «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Во-первых, с точки зрения российской Конституции это невозможно, потому что ЗАЭС находится на территории РФ в соответствии с российской Конституцией. Включение области в состав РФ произошло на основании Устава ООН. Здесь стоит точка. Кто бы там что ни принял, это противоречит Конституции Российской Федерации, которая имеет абсолютный приоритет над любым другим нормативным актом любого государства или любой международной организации. То есть для нас это не имеет никакого смысла», — сказал сенатор.

Во-вторых, принятый проект украинской резолюции не обладает юридически обязывающей силой, напомнил Климов.

«В-третьих, да, государств в момент голосования было больше, чем тех, кто проголосовал против или воздержался. Но все-таки это номинальное число государств. В это число входят микроскопические островные государства с населением в несколько тысяч человек и те, кто более-менее похож на государство в общепринятом смысле слова, это, как правило, либо члены НАТО, либо зависимые от США территории. Так что тут с какой стороны ни посмотри — всё это всего-навсего продолжение информационной войны против России заокеанской империей лжи с помощью их киевских марионеток. Больше ничего тут не скажешь», — заключил он.

Накануне заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания ГА ООН продемонстрировал обломки украинского беспилотного летательного аппарата, атаковавшего в апреле ЗАЭС.

При этом после выступления российской стороны на Генассамблее состоялось голосование, по результатам которого был принят проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории ЗАЭС. Его поддержали 99 из 192 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Бурунди, Куба, Никарагуа, Мали, Сирия, Эритрея, воздержались 60 стран. Принятые ГА ООН резолюции носят рекомендательный характер и не являются обязательными.

5 июля украинские боевики нанесли удары из артиллерийских орудий по подстанции «Луч» рядом с Запорожской АЭС. До этого, 3 июля, ВСУ атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в тот день подчеркнул, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.