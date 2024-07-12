СК выявил поддельный сайт ведомства для якобы помощи ветеранам СВО
Следственный комитет (СК) РФ выявил поддельный сайт ведомства, через который мошенники предлагали содействие участникам и ветеранам спецоперации на Украине получать установленные законом выплаты. Об этом 12 июля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками ведомства стиле, например размещают ту же символику. Так выявленный интернет-ресурс вводил граждан в заблуждение.
«Для этого (обеспечения содействия в получении выплат. — Ред.) посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем с помощью интернет-телефонии лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате», — рассказала Петренко о мошеннической деятельности в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале СК.
В ведомстве призвали граждан ни при каких обстоятельствах не переводить денежные средства мошенникам и посоветовали обращаться в правоохранительные органы в случае подобной ситуации.
Ранее, 25 июля, в ЦБ РФ сообщили, что банки с 25 июля этого года будут блокировать денежные переводы в случае получения от операторов связи информации о том, что клиент перед проведением операции получил подозрительный звонок или SMS-сообщение, для предотвращения отправки денежных средств мошенникам. Представитель регулятора сообщил, что подозрительными в данном случае будут считаться длительные звонки или нетипичное для абонента увеличение сообщений с нового адреса.
7 июля прокуратура Москвы сообщала, что телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей. Женщина в течение нескольких дней выполняла указания злоумышленников.