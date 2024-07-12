Подросток устроил стрельбу по окнам школы из пневматики в Санкт-Петербурге
В школе Санкт-Петербурга ученик седьмого класса устроил стрельбу по окнам образовательного учреждения. Об этом сообщает в пятницу, 12 июля, пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел в учебном заведении на Шуваловском проспекте в Приморском районе. Юноша совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по окнам школы.
«Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса», — сообщили в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.
Подростка доставили в отдел полиции. Его передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 21 мая, в подмосковных Люберцах 17-летний подросток открыл стрельбу после того, как незнакомый ему 15-летний школьник отказался отдавать ему кофту стоимостью 90 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), устанавливаются обстоятельства произошедшего.