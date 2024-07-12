Утвержден проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Рублево-Архангельская ветка соединит деловой центр «Москва-Сити» и новый строящийся район «СберСити» в Рублево-Архангельском. Об этом сообщила пресс-служба застройщика АО СЗ «Рублево-Архангельское».



Как подчеркнули в пресс-службе АО СЗ «Рублево-Архангельское» (застройщик «СберСити»), в новом районе будут проживать 65 тыс. жителей. Там будет создано 70 тыс. рабочих мест.



На Рублево-Архангельской линии метро запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.



На территории нового района также появится одноименная остановка сети речных электротрамваев, а водный маршрут свяжет «СберСити» с другими районами столицы.



Кроме этого, в ближайшее время для жителей «СберСити» запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская» и «Строгино».



Развитие дорожной сети нового района предусматривает строительство автомобильного моста на Рублевское шоссе. Это позволит добираться до центра Москвы еще быстрее.



Заселение первого жилого квартала В10 «СберСити» уже началось, подчеркнули в пресс-службе застройщика. До конца этого года планируется завершить строительство следующих жилых кварталов.



Рядом с кварталом В10 ведется строительство детского сада для 350 малышей, а также школы на 1030 учеников. После завершения строительства детсад и школу передадут в городскую собственность.



На территории «СберСити» в 461 га строится 5 млн кв. м недвижимости — дома, офисы, детские сады, школы, поликлиники, медийно-образовательный кластер, гериатрическая резиденция. Все значимые объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности. Строительство всей жилой и офисной недвижимости планируется завершить в 2032 году.