В Салехарде расширят зеленую зону набережной Полябты
В Салехарде планируют расшить зеленую зону набережной реки Полябты, чтобы берег стал местом для прогулок и отдыха горожан. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает администрации столицы Ямало-Ненецкого автономного округа в своем Telegram.
Сейчас ведутся работы по отсыпке береговой линии. Это необходимо для подготовки площадки к благоустройству. Позднее здесь высадят новые деревья и кустарники различных пород.
Также возле реки появятся пешеходные зоны, велодорожки, беседки и скамейки, спортивные и игровые площадки, освещение, дополнительная парковка на 80 автомобилей.
По информации источника ИА «Ура.ру», на улице Набережной ремонтируют улично-дорожную сеть. Участок оборудуют новым бортовым камнем, заменят асфальт и нанесут разметку.